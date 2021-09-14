詩肯(6195)及寶陞(2948)8月營收呈現兩樣情，其中詩肯因台灣進入農曆7月傳統淡季，8月合併營收1.52億元，月減5.92%；受惠旗下兩大事業營運動能持續強勁，寶陞8月合併營收1.87億元，月增9.45%，創下單月歷史新高。

由於進入農曆7月民俗傳統淡季，民眾消費較為保守，且去年民俗月落在9月，相對基期較高，詩肯8月合併營收為1.52億元，月減5.92%，年減28%，累計前8月合併營收達14.48億元，年增13.66%，創下歷年同期新高。

詩肯表示，7月底台灣的疫情警戒降為二級，零售業消費力道回升，但進入傳統民俗月，整體房市交易相對冷清，交屋時程遞延，家具消費需求隨之減弱，加上政府推出新一波振興措施五倍券在即，讓民眾有延遲消費的心態，致使8月營收表現不佳。

截至8月底，詩肯旗下詩肯柚木、詩肯居家、詩肯睡眠精品3品牌全台分別有77、49、3店，共129店。

在新加坡NOVA方面，詩肯表示，受到鄰國馬來西亞因疫情擴散採取的封鎖措施影響，進貨也遞延，但隨著9月馬國逐步復工後，進貨狀況也會恢復正常，營運狀況也會回升。

寶陞國際8月合併營收達1.88億元，月增9.45%，年增40.18%，創下單月歷史新高，累計1至8月合併營收達13.23億元，較去年同期成長58.21%，亦是歷年同期新高。

寶陞表示，受惠美國房市交易景氣熱絡，帶動居家裝修需求持續高漲，不僅帶動旗下高階地板市場專業品牌「Artisan Hardwood」及專業室內建材零售通路「Modern Home Concepts」兩大事業業務接單動能暢旺，其中聖地亞哥、佛羅里達等地區銷售表現隨著深化當地業務佈局而展現良好銷售貢獻，加上集團戮力加速先前受船運運力影響遞延訂單出貨認列，進而推升8月營收創下單月歷史新高。

為擴大集團整體營運規模，寶陞完善地板、櫥櫃、石英石檯面及裝飾邊條等室內裝修產品線佈局，滿足連鎖零售商、中小型裝修零售業者及室內設計師一站式購足需求，並於第3季與美國舊屋改建實境秀《改建重建大作戰》知名主持人克里斯蒂娜·哈克(Christina Haack)簽定Christina Collection美東與美南地區獨家代理合約，銷售17款SPC石塑地板系列產品，鎖定中高價位、喜愛豐富設計美學等銷售族群，並於第3季正式於Modern Home Concepts德州營運據點上市銷售，希望為集團增添新動能。

進入9月，詩肯表示，民俗月結束，消費力道本應有一波爆發潮，但近期國內疫情有升溫跡象，因此不論是房市或是零售市場充滿不確定性，後市仍須觀察疫情是否能快速獲得控制；不過，政府即將在10月推出五倍券，根據去年經驗觀察，對於業績來說會有一定程度的挹注，加上進入第4季傳統消費旺季，在兩大利多因素加持下，只要疫苗施打覆蓋率提高，營收應能再創佳績。

詩肯表示，接下來的展店重心仍以複合店型為主，自去年中旬在量販店熱區內湖開出首間量販型門市，一次網羅旗下3大品牌後，市場反應良好，今年9月再進駐全聯位於南港旗艦超市，新店型採多品牌經營，可發揮相互導客效果、提高客單價，同時也會持續開發異業結盟的機會。

寶陞則對2021年下半年持審慎樂觀看法，寶陞表示，隨著美國政府接連推出大規模的財政刺激方案、以及美國房市交易持續熱絡，寶陞仍積極擴大兩大業務接單表現，並提升美國建材裝修市場知名度，採取完善室內裝修建材產品線齊全，同時優化Modern Home Concepts室內建材通路旗下洛杉磯、達拉斯、休士頓及聖安東尼奧銷售據點等策略，另一方面，為因應產品採購成本、匯率波動影響，已於今年上半年針對Artisan Hardwood品牌與Modern Home Concepts室內建材零售通路旗下建材產品陸續進行價格調漲策略，以期整體效益逐步於下半年陸續展現，並中和外部台幣升值因素之影響，創造未來營運正面之效益。