英國-以色列的數位安全軟體供應商Kape技術周一宣布，將以9.36億美元收購虛擬私人網路(VPN)技術公司ExpressVPN，希望創造出一家高階消費者隱私和安全的公司。

Kape表示，透過此次收購，客戶的基礎將從300萬戶增加到600多萬戶，將創造一家一級的數位隱私和安全公司。

ExpressVPN則表示，由於對消費者友善型的數據隱私和安全產品需求強勁，該公司過去四年的年均複合成長率為35.1%。

越來越多消費者求助於例如ExpressVNP的VNP產品，以便在網際網路上掩飾自己的身分。

Kape技術執行長Ido Erlichman指出，如今，控制一個人的數位存在點，一直是每個科技公司首要工作；而Kape比以往更加致力於技術創新，提供網路用戶保護其數據和權利所需的工具。

Kape表示，ExpressVPN將繼續作為獨立服務而進行日常營運。