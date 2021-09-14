警方製作萬安演習宣導影片。（警方提供）

北市警方14日表示，萬安44號軍民聯合防空演習，預於9月15日（星期三）下午1時30分至2時舉行，共計實施30分鐘，此次演習只發放警報、不實施人車管制。

警方表示，萬安演習目的，在培養國人居安思危的意識、熟悉空襲防護要領，降低戰事突發時的人員傷亡及財產損失，本次演習，採全國不分區、同步執行，演練「防情傳遞」、「防空警報」及「手機簡訊傳送」（空中威脅告警系統）3項任務。

為因應疫情，今年僅於演習當天下午1時30分及2時整，分別各發放一次緊急警報與解除警報，期間不實施人員疏散避難、燈火關閉及交通管制。

警方指出，演習時各機場、港口內交通工具，包括飛機、船舶、鐵路、高鐵、公路及捷運設施，一切照常起降、行駛，民眾聽到警報聲響、或收到手機警示簡訊時不用驚慌，人車均可正常通行、商家照常營業，保持平常運作狀態即可。

為加強宣導演習事項，北市警察局已製作萬安44號演習宣導短片，改變以往制式的宣導，採用生動、活潑的表現方式提升宣導成效。

相關影片已置於台北市政府警察局粉絲專頁「臺北波麗士」(https：／／fb.watch／7-LicOrQJH／），歡迎各位市民朋友關注。

『人車不管制篇』

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『防空避難室篇』

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