血管外科醫師吳欣岱經常在臉書分享生活日常，近日一名阿嬤上門求診，雙腿腫脹得非常嚴重，甚至嚴重到會滲出分泌物，正當她腦袋閃過各種可能欲做診斷結果時，陪伴阿嬤就醫的家屬說「我傘帶太小，阿嬤的腳被雨淋到啦！那不是分泌物，是雨水啦」，讓她瞬間捧腹大笑。

吳欣岱昨（13）日於個人臉書表示，門診經常有各種血管相關疾病的患者，包括靜脈曲張、腿部的動脈疾病等，其中最常見的症狀為水腫。舉凡腎功能不良、身體循環差，或是長期臥床缺乏運動，導致水腫者，都會到她的門診尋求治療。

吳欣岱說，下午一位阿嬤在家屬的陪同下，到她的門診看診，沒想到阿嬤才進門，就被她發紺，呈現暗紫色的雙腿嚇到，除此之外，還水腫非常嚴重，令本來靠在椅背上的吳欣岱，馬上挺直腰桿，替她診斷。

仔細一看發現，阿嬤的雙腿竟然腫脹到已滲出清澈的分泌物，吳欣岱腦袋閃過好幾個可能病因，「是淋巴液嗎？皮膚會不會感染？還是是蜂窩性組織炎？」正當她驚覺不對勁時，在一旁的家屬突然說了一句「我傘帶太小，阿嬤的腳被雨淋濕了，那個不是分泌物，是雨水啦！」令她瞬間捧腹大笑，直呼「我看診看到昏頭了啦！」