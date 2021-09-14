美國媒體針對NBA新賽季例行賽MVP熱門候選人給了賠率，獨行俠當家球星東契奇領先群雄，籃網杜蘭特僅排名第四，湖人一哥詹姆斯也沒了獨霸聯盟的威嚇力未能入榜。

東契奇以1賠4.80位居首位。現在只有22歲的東契奇已經是聯盟中炙手可熱的人物，他的才能被完全激發出來，而且還有上升空間。東契奇雖然目前還算不上聯盟前五的球員，可是他最大的優勢就是年輕，他可以在例行賽打出更好的成績。所以東契奇在賠率當中也是最高的，如果他能在新賽季拿到MVP，那麼他在聯盟中的地位將會更加穩固。

不管大家對於公鹿「字母哥」阿提托康波的評價是怎麼樣，可他確實是兩次MVP得主，再加上一次MVP總冠軍，年紀輕輕的字母哥能夠拿到這樣的成就絕對算得上是了不起了。而且字母哥最厲害的地方還不是在季後賽，他在例行賽的成績一直都十分穩定，算得上是一個數據怪獸。只要他願意，他在例行賽可以寫下27分、10籃板、6助攻的場均成績，這樣的數據很有可能幫助他拿到MVP，新賽季賠率1賠7.00。

七六人恩比德身為上賽季MVP有力競爭者，他已經開始逐漸步入自己的巔峰期，比較可惜的是賽季中期恩比德因為傷病而休息了一段時間，不然的話約基奇也未必可以在最後時刻反超恩比德。七六人如果可以成功交易走班西蒙斯，恩比德在場上無疑會取得更加好的場均數據，拿到MVP也不是奇怪的事情，賠率1賠8.00。

上賽季復出的杜蘭特打出讓所有人都比較驚訝的表現，他場均28分左右的成績讓大家刮目相看，而他在季後賽當中的表現更加是和昔日死神沒有任何區別。不過由於籃網擁有三巨頭，再加上杜蘭特本身還是需要受到一定出場時間限制，所以說他拿到MVP的賠率也不算太高，只能夠和勇士史提芬柯瑞持平達到1賠8.00，然而這對於杜蘭特來說也是一個很大的認可了。

柯瑞身為先前兩屆MVP球員，正常情況下他已經很難拿到MVP了。不過自從勇士陷入低潮後，勇士就只能依靠柯瑞的強大發揮來取得好成績，2016年那個拿到全票MVP的柯瑞再一次出現在競爭行列。上賽季的柯瑞已經很有可能拿到MVP了，沒能拿到MVP的他也能拿下得分王封號。只不過是因為上賽季勇士戰績太差，要是勇士戰績好一點，柯瑞拿下MVP絕對不成問題。