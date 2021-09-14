66歲天王周潤發作品無數，傳聞已累積近56億身家，但近年他作品減少，常在香港被民眾野生捕獲跟朋友爬山，周潤發遇到山友要求合影，也幾乎是來者不拒，親民的態度被封為「民間特首」。但早年他卻自曝想搭計程車卻被打槍，他挑明身分後，司機的一句話更讓他哭笑不得。

周潤發雖坐擁上億身家，私下作風卻相當樸實親切，常被民眾捕獲吃街頭美食，近年他更迷上運動，常邀劉嘉玲、譚詠麟等人爬山，讓許多民眾有更多機會貼身要求合影，而周潤發也常來者不拒，受訪時透露主因，直言：「不少人與我素未謀面，卻默默支持我30多年，現在他們只想見我3分鐘，難道也不答應？」

周潤發2018年來台時曾特別去晨跑。（圖／中時資料照片）

但人好的周潤發過去也有因此動怒的時候，今年初傳有民眾未打招呼、也未經他同意，就私自拍下兩人合照，讓周潤發當時臉都僵了，招牌笑容也消失，引來網友熱議。但他後來出現在港星洪永城的照片中，再度展露笑容，看來心情已平復，男星盧海鵬受訪時更說，因罹患糖尿病，近年更注意養生，也常跟周潤發等人爬山慢跑，讚周潤發私下是體貼的山友，不僅會開車接送他，休息時還會幫他推拿和按摩，讓他很感動。

而家喻戶曉的周潤發，2014年上央視節目《開講啦》時曾自曝也有碰釘子的時候，他回憶過去有次在北京急搭計程車，沒想到司機以一句「已經下班了」想打發他，最後他軟硬兼施終於坐上車，過程中他忍不住挑明身分，表示：「我是周潤發」，對方卻滿臉問號說：「周潤發是誰？」讓發哥當場愣住，哭笑不得。