雲林縣西螺鎮58歲蘇姓婦女，7月中其女兒發現無法聯繫上母親，8月向警方報案，警方循線先在桃園找到蘇女同居人鄭男屍體，但蘇女仍下落不明，本月13日西螺警方在西螺鎮1處停車場，發現蘇女陳屍於1輛計程車行李廂內，死因由檢警調查中。

西螺警分局表示，蘇女與鄭男為同居關係，今年5月鄭男對蘇女家暴，警方將鄭男依殺人未遂、妨害自由、毀損及家庭暴力罪嫌移送雲林地檢署偵辦，另向雲林地方法院聲請蘇女緊急保護令，並將本案列為家庭暴力高危機個案列管。

警方今年7月間依家庭暴力高危機列管個案查訪鄭男，鄭男態度配合，未再有騷擾蘇女情事，未料8月再次實施查時，鄭男及蘇女手機均關機，無法取得聯繫，蘇女女兒則表示7月底已聯繫不到母親。

蘇女女兒8月10日向台南市警局永康分局報案母親失蹤，警方調查後發現蘇女手機定位在桃園市大溪區，通報相關單位協尋。大溪警分局於8月16日發現鄭男死亡，相關死亡原因報請檢察官相驗，蘇女則仍下落不明。

本月13日上午9點許，西螺派出所副所長陳境達執行勤務時，發現鄭男租用的計程車停放於西螺鎮中山路停車場內，並於車輛後行李廂內發現1具女性遺體，研判疑為蘇女，通知家屬指認確認為蘇女，將於15日解剖釐清死因，後續由雲林地檢署指揮偵辦中。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★中時新聞網關心您，有家暴事件請打113保護專線。