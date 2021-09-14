「菇上長菇」的奇特景象，讓網友戲稱「長菜花」了。（翻攝臉書社團《廚藝公社》）

菇蕈類本身是一種真菌，但如果「菇上長菇」又是怎麼回事？有網友分享照片，指出凌晨才買的雪白菇，過了一夜發生異狀，上網也搜尋不到一樣的，讓他相當疑惑。原PO分享的照片確實相當有趣、奇特，且容易引發聯想，眾多網友忍不住歪樓回應：「長菜花」、「長皰疹」、「他的性關係可能比較複雜」。

臉書公開社團《廚藝公社》有38.8萬成員，一名網友在該社團PO照發問：「請問一下這雪白菇怎麼了，上網搜也找不到一樣的，昨天凌晨才買」。只見照片中的雪白菇頭部，上面又冒出密密麻麻小小的菇，可說「菇上長菇」，形狀相當奇特。

奇特的景象讓網友忍不住歪樓回應：「長菜花」、「菇中菇」、「菜花菇」、「快開花了」、「生小寶寶了」、「這是新生兒，因為頭頂有杏賽」、「他的性關係可能比較複雜」、「汗皰疹」、「它過敏」、「這菇一定亂來才會長皰疹」、「槓上開花！」、「我在我男朋友身上也有看過」。

不過也有專業網友認真回應：「首先，這是白精靈菇，不是雪白菇（長的很像，口感不同，白精靈跟空心菜一樣是空心的）這是白精靈在生長的後期，栽培空間的二氧化碳濃度過高，讓子實體生成過快，冒出菇帽，所行成的，你用手指輕壓他，它是很有扎實度的，表面還會帶黏度（這是膠質+多醣體），吃起來清脆有口感，久煮不爛，隔餐一樣脆，請放心食用」。

白精靈菇又稱美白菇、真姬菇、斑玉蕈、蟹味菇，海鮮菇、假松茸、靈芝菇等，白色菌柄是圓柱狀或棒狀，中央或基部有些膨大，未成熟時實心，成熟後中央會有一點空心。菌傘在溼潤時會稍微黏滑，煮食後嘗起來柔滑順口，脆鮮嫩，沒有菇腥味。

白精靈菇含豐富榆菇多醣、氨基酸、維生素Ｂ群、葉酸與鈣、磷，以及非金屬元素硒，男性多攝取硒可防攝護腺癌。