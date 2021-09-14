新竹吳姓男子前年與已婚的王姓女友發生爭執，他用棉被悶住對方口鼻後，又用電擊棒電擊致死後棄屍，一審依殺人等罪判處無期徒刑，二審考量吳男與王的丈夫達成和解，改依殺人、遺棄屍體罪判刑15年8月，上訴後，最高法院駁回定讞。

吳男與已婚的41歲王女是男女朋友，2019年12月23日晚上他開車接王女下班到他的住處，2人在床上休息、飲酒，隔天凌晨1點多，雙方因故起爭執後，吳心生不滿，以棉被悶住王的面部、口鼻，王女揮舞手腳掙扎、反抗。

吳男一手持續以棉被壓、悶，另一手則拿起電擊棒，來回連續電擊王的胸部及腹部，直至她毫無動靜後才罷手，王女窒息死亡後，他將屍體放入黑色垃圾袋，開車載到郊外棄屍，再到警局自首。

新竹地方法院將吳男依殺人罪判處無期徒刑，遺棄屍體罪判刑1年，執行無期徒刑；台灣高等法院考量吳男與死者家屬達成和解，將殺人罪部分改判15年，與遺棄屍體罪部分，合併執行15年8月，最高法院駁回上訴確定。

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