新竹市長林智堅拋出大新竹合併議題引爆朝野隔空交火，國民黨立院黨團今開記者會批評因人設事。國民黨苗栗立委陳超明更直言，過去高雄、台南、台中合併升格都沒讓原縣區發展更好，是很畸形的合併，只是在炒地皮，把地方升格捧很大，都市規劃賣土地增加收入而已。

國民黨團總召費鴻泰批評，林智堅的師父民進黨團總召柯建銘幫他想到要修法降低升格門檻，「因人設事、吃相難看」，要降到100萬，怎麼不乾脆將到80萬，民進黨嘉義縣市立委不站出來爭取一下？那本來就符合門檻的彰化縣怎麼不能升格呢？若台灣出現第七都、第八都，直轄市的資源不也是被稀釋了？

國民黨團書記長陳玉珍認為，要解決問題的根本，應該修正《區域計畫法》、《行政區劃法》、《財政收支劃分法》、《地方制度法》，徹底檢討統籌分配制度，而不是單純只修門檻，這樣會讓人覺得只是為了林智堅的前途，愛怎麼修怎麼修。

國民黨竹市立委鄭正鈐質疑，林智堅2017年要競選連任，被問到對於縣市合併的看法，他說市府到目前為止都沒有過討論，當時柯建銘也說要從長計議，「沒有急迫性」，怎麼4年過去，地方也從沒針對縣市合併從長計議，卻突然在講，還很急迫，要趕在2022前完成修法，四年來都沒做就很急迫，就是要為特定人量身定做，讓他有出路。

國民黨竹縣立委林思銘表示，竹竹若以100萬人門檻升格，也只是個「迷你都」，到時候弄成全台灣都是「都」，國土規劃跟區域劃分就沒意義，是不成熟的倡議，應尊重民意。國民黨竹縣立委林為洲則主張，長久之計是2026年，修法讓全台灣變成「兩級政府」，不用再分大小。

日前苗栗縣長徐耀昌爆料林智堅跟他提議把苗栗「腰斬」，苗北劃分新竹，苗南併入台中。國民黨苗栗立委徐志榮痛批，「苗栗可以任人宰割嗎？不要吃人太甚！」如果竹竹苗合併主張，蔡英文能接受，那就是「蛇鼠一窩，沆瀣一氣」。

陳超明則提起竹南科學園區傳出疫情時，林智堅竟設置邊境篩檢站，這種以鄰為壑的心態相當可議。陳超明說，以他個人立場他是反對苗栗併入大新竹，他憂心本來偏鄉地區又更邊緣，若竹竹苗要合併，那竹竹苗的新都市中心，應該要設在苗栗，緊鄰新竹，這樣才能維持區域發展均衡。