張雪如（中）決定加入民眾黨後，8月初由高虹安(右)陪同北上與柯文哲見面。（張雪如提供／謝瓊雲彰化傳真）

張雪如強調目前全心籌備快樂天堂基金會，待10月2日成立大會過後就會全心投入黨部運作與黨務工作。（張雪如提供／謝瓊雲彰化傳真）

2022年縣市長大選明年底即將舉行，民眾黨積極布局中台灣，不分區立委高虹安日前積極走訪彰投縣市，確定彰化縣黨部主委將由無黨籍泛藍縣議員張雪如接掌，並有意尋求現任無黨籍議員、與重量級亮點新秀素人參選，一步到位，可望在明年選後直接組成彰化縣議會民眾黨黨團。

台灣民眾黨全台布局，繼台中市、南投縣之後，彰化縣也確定將在年底前成立黨部，完成最後一塊拼圖，從北到南已陸續成立19個縣市黨部；張雪如面對媒體詢問，證實已經加入台灣民眾黨，她感謝各界對他的關注，目前仍在學習中。

張雪如強調，目前最重要的工作是與長年在弱勢家庭努力的志工夥伴，積極籌辦成立快樂天堂基金會，預計10月2日成立，這除了幫助受虐婦女、兒童，最重要的工作項目是「孤寡清貧善終計畫」，協助無力殮葬的家庭善終服務。

56歲張雪如出身政治世家，父親張順昌也曾擔任彰化縣議員，曾擔任一屆員林鎮民代表，2002年首度當選縣議員後，一口氣連任5屆至今，曾短暫加入國民黨，並在2010年競選第17屆彰化縣第四選區縣議員時，代表國民黨參選。

過去彰化縣前縣議員黃玉芬、台聯黨前立委黃文玲（後以無黨籍參選彰化縣長），甚至彰化市長溫國銘都曾主動積極接觸民眾黨，黃玉芬、黃文玲都多次與柯P、柯爸柯媽接觸合影。

而張雪如因20年來長期為受暴婦女、兒少發聲，幾乎是弱勢婦幼代言人，因而吸引民眾黨目光。其實柯文哲2018年競選連任台北市長時，曾積極組全台白色力量連線，當時張雪如也簽署柯P認同卡，加入民眾黨有跡可循。

為了說服張雪如加入民眾黨接下縣黨部主委一職，高虹安多次南下彰化拜會，並在8月初相偕北上與柯P會面，柯P並於8月中主動南下張雪如服務處，除了確定縣黨部將在員林設置，商討其他可能加入民眾黨的現任議員人選。

張雪如指，剛加入台灣民眾黨，很多事情都還在學習，她也證實柯P確實已與部分現任無黨籍議員接觸、見面，是否入黨雙方都還在思考，因此不便公開人選；未來招募黨員黨友以志同道合、與人為善為原則，提名參選人則以清廉自持為首要。

對於未來自身規畫，是否挑戰縣長、立委選戰？張雪如語帶保留，強調擔任黨部主委是承擔責任的開始，首要目標是鎖定優秀對象，先打好明年議員和地方民代選舉這一仗，其他的暫不多想，一切配合黨中央的腳步前進。