南韓知名女團After School，過去曾以《Diva》、《Bang!》、《Because of You》等多首單曲紅極一時，雖內部成員不斷變動，依然是當年最暢銷的女團之一。而近幾年將事業重心轉向戲劇圈發展的前成員Lizzy（朴修映，리지），5月份因酒駕撞上計程車引起網友撻伐，暫時消失在螢光幕前，但近日她卻在個人IG上開啟直播痛哭道歉，並表示不斷收到「逼死訊息」，引起網友熱烈討論。

Lizzy在5月18日晚間，與朋友聚會結束因酒駕撞上計程車而發生車禍，雖計程車司機在即時送醫後沒有生命危險，但Lizzy的酒精濃度已達吊銷駕照的標準（0.08％以上），最後被警方以交通法酒駕嫌疑，外加特定犯罪加重處罰法的危險駕駛致傷嫌疑送辦，使韓國媒體一報導立刻引發眾怒，即使事後Lizzy透過經紀公司發出道歉聲明，仍止不住怒火，使她事業跌入谷底，工作也全面停擺。

Lizzy經過4個月的沉澱後，今（14）日凌晨突然在個人IG上開啟直播，只見她臉上沒有太多妝容，以一頭黑色長髮及一件黑色T恤現身，剛開始她先是對著鏡頭露出微笑，但情緒看起來相當不穩定。待觀看人數逐漸變多後，她便紅了眼眶表示「這應該是我人生最後一次直播」，並說道「對不起，我讓大家失望了，真的很抱歉」，接著Lizzy在直播中不斷落淚、數度對著鏡頭掩面道歉。

過程中，Lizzy還突然暴哭委屈表示「其實那個司機並沒有受傷，但因為報導一出後就變成這樣….雖然是我的錯沒錯….真的很抱歉」，另外也透露這段時間不斷收到網友的逼死訊息，很多人留言「去自殺吧」、「怎麼不去死」等文字，讓她身心受創，甚至情緒激動的表示「我的人生就此結束了」。

不少人看到影片後也紛紛留言「提到司機幹嘛呢？原本還有點好感，一提自己多委屈，好感度瞬間歸零」、「加害者為什麼都能哭著說自己委屈」、「我還是覺得司機比較可憐」、「好好接受處罰，一輩子好好反省努力生活吧」；但也有人認為「她的狀態看起來很不好耶」、「雖然她有犯錯但也不用逼人去死吧」、「狀況真的很糟，好好接受心理治療吧」引起熱烈討論。

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