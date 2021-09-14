新北市長侯友宜13日宣布，新北17萬學生接種BNT疫苗後，全校採居家線上授課1至2日，確保學生健康，若學生不適，可續請疫苗假不列入出缺勤紀錄，有部分家長提出疑慮，認為直接停課就好，也擔心學生外出運動增加不適風險，侯友宜14日回應，這是與專家做的決定。

侯友宜13日表示，大家都很關心孩子打疫苗的事情，新北有17萬學生，將在22日入校集中接種，市府擔心學生陸續接種後的身體變化，已與各校校長討論，接種後全校採線上授課，讓家長可以隨時關心孩子的身體狀況。

教育局表示，已媒合23間醫療院所到校施打，並針對全市126所國高中職約17萬名學生，於9月7日發送接種意願書進行調查，規畫於15日前完成疫苗造冊，22日開始入校為學生施打疫苗，預計於30日前完成第1劑BNT疫苗接種。

侯友宜14日視察三重興穀國小建設工程受訪，有媒體提問，關於學生施打BNT「全校採線上授課」2天，有家長、專家提出疑問，何不停課兩天？線上教學或許安排在第二劑之後會比較好？若學生利用遠距教學的時間去運動恐增加不是風險。

侯友宜回應，學生打疫苗，凡事都要以健康為最主要考量，「全校採線上授課2天」是與教育局、所有的校長，以及很多醫學專家做的決定，孩子們打完疫苗後，採取線上教學兩天，是讓學校老師都能夠掌握孩子們在家的健康情形，以線上教學為主，是讓孩子們能夠在家好好休息，一舉兩得。