前兩大供應中系智慧型手機應用處理器(AP)的業者高通(Qualcomm)與聯發科4G AP缺口大且交期長，據DIGITIMES Research分析師翁書婷指出，紫光展銳成替代選擇，致2021年下半紫光展銳AP出貨量可望大幅年增106%，市佔率將達1成，超越海思，成第三大業者。

預期紫光展銳於中系智慧型手機AP市佔率從2021年上半的6%，明顯提升至2021年下半的10%，主因高通與聯發科受限於4G AP供給短缺且交期長，又逢4G AP採購旺季，紫光展銳成缺貨潮下的最佳替代選擇。

以2021全年觀察，聯發科、高通與紫光展銳對中系智慧型手機用AP出貨依通訊技術別分布，展銳和聯發科較相近，3G、4G與5G皆有，且4G皆佔65%以上的高比重。由於紫光展銳4G AP產品定位與聯發科重疊度高，且皆強調性價比，對聯發科的影響性大於高通。

展望2022年，紫光展銳對中系智慧型手機品牌AP出貨量將年增47%，達1億顆，4G AP仍為紫光展銳主要成長動能；紫光展銳5G AP則競爭優勢不明顯，5G AP市佔率預估僅2%，與高通50%及聯發科43%市佔率差異甚大。紫光展銳5G AP主要中系客戶為二線手機品牌，對高通與聯發科尚不具威脅。