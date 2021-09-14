寵物商機夯，統一超(2912)7-ELEVEN於200家門市設置寵物專區，攜手網紅品牌「汪喵星球」及寵物名店「寵物公園」導入人氣熱銷品項，依商圈需求打造寵物選物店，同時在i預購設置寵物專區，線上線下同步架構新型態寵物專門店，統一超預估將帶動i預購寵物專區業績成長2成到3成。

根據外部市調統計，少子化、單身化世代，有寵物陪伴成為時代潮流，使得寵物登記數量每年持續穩定成長，更帶動寵物商機一年上看500億元，萌寵商機夯，毛孩經濟需求旺盛，看準消費者需求缺口，7-ELEVEN布局萌寵商機，以「商品豐富」、「專門店型」、「異業合作」三大策略滿足毛孩們的日常所需，掌握超商寵物市場新藍海。

統一超表示，除既有貓狗飼料與罐頭外，抓準現代人養貓增加的趨勢，7-ELEVEN首次導入貓砂、專業貓罐頭、貓肉泥等商品；同時重視萌寵的保健與休閒，7-ELEVEN嘗試引進寵物專門店販售的高價貓咪零食、保健機能品、小包裝天然凍乾及更多寵物用品等，提供多樣新選擇，設有寵物專區門市較未擴大商品類別前業績成長近2倍。

再者，7-ELEVEN寵物專區依據商圈屬性量身規劃商品結構與商品種類，無論規模大小均以專門店型態設計，販售60~300款寵物商品，將7-ELEVEN寵物專區打造成社區中離家最近的萌寵選物店，目前設有寵物專區的門市已拓展至200店，看好需求持續擴大，預計至年底寵物專區門市可望達成500店目標。

統一超8月合併營收215.79億元，月減0.17%，年減4.67%；累計前8月合併營收為1721.82億元，年增1.14%。