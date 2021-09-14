針對前總統陳水扁的台南市大樓住家門前，7日晚間遭放置可疑公文袋，台南市長黃偉哲今天表示，經過了解，不是恐怖攻擊也不是有心人士所為，但陳前總統因此遭到驚擾，他已經請警察局長方仰寧率領一分局向陳前總統致意，對於警察牽涉失職的地方，也會嚴厲處分。

陳水扁昨晚發表聲明表示，「事隔多日，警方今天傍晚才來詢問阿扁本人和外勞。阿扁感謝警方的辛苦，但也要籲請警方充分瞭解當事人每天生活在恐懼之中的心情，從速偵辦為感！」

黃偉哲今天上午受訪表示，陳前總統住處遭放置不明牛皮紙袋案，經了解不是恐怖攻擊，也非有心人士所為，而是外籍移工造成的一場誤會，不過，因陳前總統也在臉書表達「不太舒服」，將會追究警察失職的部分，並給予嚴厲處分。

台南市警察局指出，除已調度刑警大隊跟鑑識中心全力支援第一分局偵辦此案，還原事實真相，並加強陳前總統的住所及人身安全維護。針對警一分局疏失，先依違反報告及刑案偵辦紀律予以分局長方國璽記過2次，後續並將責由督察室深入調查，追究相關人員疏失責任。