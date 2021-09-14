一位老婆婆身形佝僂、蹣跚的推著超重的回收車，深陷在車流之中，台中市警局霧峰分局吉峰派出所2位員警，立即協助推至回收場。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

一位老婆婆身形佝僂、蹣跚的推著超重的回收車，深陷在車流之中，台中市警局霧峰分局吉峰派出所2位員警，立即協助推至回收場。（霧峰分局提供翻攝自臉書大里人聊天室／黃國峰台中傳真）

霧峰員警幫推回收車

大熱天底下，民眾在中市霧峰區民生路，發現有2位警察幫一位老婆婆推回收車，暖心舉動讓許姓民眾感動，拍下照片貼到臉書大里人聊天室，獲得熱烈迴響，紛紛給這兩位員警比贊，霧峰分局吉峰派出所的這兩位員警表示，「沒什麼啦，只是盡本份。」

霧峰分局吉峰派出所警員賴峰杰及鄧倢均，於日前6日上午11時許，執行巡邏勤務時，發現一名老婆婆，推著笨重的回收車，走在霧峰區民生路上，看見老婆婆身形佝僂、蹣跚的推著超重的回收車，深陷在車流之中，為避免老婆婆遭後方車輛追撞，且後方車流確實已被影響，員警立刻疏導後方車流，同時協助老婆婆將回收車推至前方不遠處的回收廠，同時叮嚀老婆婆，以後不要推這麼重，要注意路上車輛，真的很危險。

一位許姓民眾看到動人景象，拍下照片，貼在臉書大里人聊天室內，撰文說「暖心的波麗士大人，在這大太陽天，協助回收婆婆推回收品，辛苦了。」網友紛紛踴躍按讚，有網友留言：「這個畫面太感動了，謝謝波麗士大人的愛心。」「右邊的是波麗士美女喔，真的是心美人美。」霧峰分局秘書室主任曹振展亦留言：警察善心舉動太有愛了，我們的社會就是需要這樣的正面力量，肯定警察熱心為民服務，並保護老婆婆人身安全，避免發生交通事故。

霧峰分局長李建興表示，員警發揮春風送暖的同理心，主動助人為懷，有效提升警察優良形象，並呼籲民眾多注意社區附近是否有經濟較困難的獨居老人，可通知當地轄區派出所由勤區員警前往訪查，並可透過通報社會局、區公所等社會救助單位及團體，提供必要協助，讓有需要的人得到適當的幫助。