美國媒體公布NBA新賽季總冠軍賠率排行榜，擁有杜蘭特、厄文與哈登的籃網三巨頭排名第一，以詹姆斯和安東尼戴維斯為首的湖人，增添韋斯布魯克後緊追在籃網之後，尋求衛冕的公鹿和勇士分別排在第三和第四。

新賽季，籃網和湖人處於NBA第一梯隊，總冠軍很有可能從這兩支球隊誕生。籃網無愧NBA新賽季奪冠大熱們，來看看他們的陣容。杜蘭特、哈登和厄文三大巨星組成籃網核心陣容，除了這三位巨星，還有葛瑞芬、艾卓吉、米爾莎普這些前全明星球員。他們攻防俱佳，進攻火力堪稱全聯盟之最。

此外，喬哈里斯是上賽季NBA三分命中率最高的球員，是聯盟優秀的定點射手。米爾斯上個賽季以替補身份場均得分超過雙位數，在東京奧運堪稱2號得分手。這幾位球員在巔峰時都可以坐穩球隊的主力輪換，艾卓吉和葛瑞芬都是各自球隊的核心。瘦死的駱駝比馬大，他們加盟籃網只為了一個目的，那就是總冠軍。

因此，外界看好籃網隊新賽季的表現，他們的進攻無死角，球隊陣容深厚。只要籃網正常表現，球員保持健康，恐怕沒有任何球隊能擊敗他們。

湖人隊排在第二，和籃網相比湖人隊有兩個劣勢。一個是空間問題，湖人隊先發有韋斯布魯克這個不穩定炸彈，球隊整體投射實力比籃網至少差一個級別。其次就是年齡偏大，湖人隊的陣容平均年齡超過30歲，球隊有多位35歲以上老將。詹姆斯下個賽季就將滿37歲，他的狀態能保持幾成？

不過，湖人隊的陣容深度不比籃網差，甚至比籃網還要好一些。霍華、安森尼、隆多和小喬丹在巔峰時可不是普通的全明星。前三位球員可都是超級球星。如果湖人下個賽季磨合正常，保持健康，他們也是冠軍大熱門。他們的防守實力可比籃網強不少。

公鹿排在第三，雄鹿排在第三的原因不是能力不行，而是籃網和湖人實力太強。今年季後賽就有不少球迷認為，如果籃網保持健康，公鹿根本無法擊敗籃網。下個賽季公鹿的陣容還有一些欠缺，比如大前鋒塔克離開球隊。字母哥和公鹿新賽季會面臨很多挑戰。如果新賽季字母哥還能帶隊衛冕，那麼關於他的質疑聲將煙消雲散。他也將成為聯盟當之無愧的第一人。

勇士排在第四讓不少人驚訝，但是球迷不應該忘記新賽季克雷湯普生將回歸。擁有浪花兄弟的勇士實力肯定會提升一大截，即便湯普生傷勢未癒，我們也不應該懷疑他的投射能力。勇士新賽季的進攻不會有問題，柯明加、懷斯曼這兩個高順位新秀的發揮也值得期待。如果勇士新賽季新人融入恰當，或者進行了其他交易，總冠軍並非空想。