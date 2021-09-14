北市百齡橋下自行車牽引道 驚見男子輕生亡 11:262021/09/14 中時新聞網 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市百齡橋下傳出輕生死亡案件。(截自google街景) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市士林區百齡橋下自行車牽引道，今（14日）傳出死亡事件，一名年約40歲的男性於該處輕生，明顯死亡，警方已封鎖現場採證，詳細事發情形正在調查釐清當中。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 北市中山區驚傳妙齡女墜樓 無生命跡象送醫搶救 轎車半夜深山撞飛「孕婦」慘死 驚見腹中多胞胎俱亡 #北市 #士林 #百齡橋 #自行車 #牽引道 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 彰化二水經典新景點 親子滑步車公園啟用 17:532021/09/11 寶島 男約談判豬隊友遲到 落單慘遭砍殺開車猛撞慘死 08:202021/09/10 社會 璨樹颱風來襲 新北9家百貨商場今暫停營業 11:342021/09/12 生活 小黃藏機房趴趴走 邊行騙邊載客 04:102021/09/10 社會新聞 北市松山區某國中生驚傳確診！妹妹就讀國小預防性停課一天 03:352021/09/10 生活 酒駕撞變電箱釀師大路百戶停電 短裙輕熟女頂罪遭識破 07:482021/09/10 社會 63歲瑪丹娜狂發上空床照 近拍邪惡三角洲辣洩大尺寸雙峰 15:422021/09/12 娛樂 強颱璨樹襲台 萊爾富提高1至2成商品備貨量 22:072021/09/10 生活 穿極短緊身跑褲坐階梯滑手機 中年男不慎露出睪丸獲判無罪 17:152021/09/13 社會 陽光男開腿坐階梯「雙蛋」掉出來 路過民眾嚇壞 17:092021/09/13 社會 林青霞「海邊戲水性感舊照」曝光 網見玉女另一面驚呆 10:482021/09/12 娛樂 社會熱門新聞 台南尪俗又窮酸嫁他很慘？人妻抱怨文2萬人朝聖 - 社會 高雄聯結車20噸鋼卷掉落 砸壞路燈車體四腳朝天 - 社會 「最美主持人」李明璇高雄當街被呼巴掌 嚇到宮縮 - 社會 全民注意！萬安演習9月15日登場 只發警報人車不疏散 - 社會 中校酒駕仍留營引國防部震怒 205廠迎上意逼汰除 他提告保工作 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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