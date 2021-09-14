疫情衝擊民眾生計，詐騙集團趁虛而入。民進黨立委莊瑞雄、王美惠今天召開記者會，痛批詐騙手法推陳出新，今年不僅詐騙金額與件數創新高，且無孔不入，尤以投資詐騙最為猖獗，連立委臉書都被入侵，呼籲政府部門積極研擬更新防堵措施，以守護民眾荷包。

莊瑞雄辦公室幾天前接到民眾陳情，指稱其未成年子女就讀高中二年級，因為想要幫忙家計，從網路上看到有手工製作餅乾業者徵求工讀生，不疑有他，就用Line跟對方連絡，對方以防疫期間不需面試，輕易騙取當事人信任，將自己的金融卡交給對方，並且傻傻地將密碼告知對方。

他說，下場相信大家都知道，就是淪為詐騙集團的匯款帳戶，直到警察上門找人，受驚嚇的父母和該名高中生才發覺自己已成為詐騙嫌疑犯。

雖然疫情衝擊民眾生計，但股市卻相對熱絡，莊瑞雄表示，今年投資市場因為零股買賣等政策吸引了更多的新投資戶，但在熱絡的交易市場裡伴隨的，是更猖狂的投資詐騙，光上半年的投資詐騙案就比去年同期增加了87％，「實在是不能再高了」。

他舉例常見的詐騙手法，像是發送簡訊邀請加line、在匿名股票社群app張貼宣傳廣告等，可說是層出不窮、不斷進化，莊瑞雄呼籲權責主管機關的警政署、金管會等部會，對此狀況必須更積極的執法以及防範。

立委王美惠也痛批，民眾努力防疫顧生計，詐騙集團卻是業績破表發大財，根據統計，今年1到8月台灣民眾遭詐騙超過27億元，逼近去年一整年的詐騙總額。

其中尤以投資詐騙最為猖獗，她說，截至今年8月為止，已通報將近3000件，比起去年同期整整高出87％，光投資詐騙造成的民眾財損，今年到現在就已經超過9億元，要求政府相關單位必須正視。

王美惠指出，新興的投資詐騙手法狡猾，除試圖直接聯繫民眾外，更會利用公共人物社群平台宣傳，連她自己的臉書都遭到入侵，擔心支持者如果看到這些留言落入圈套，後果實在不堪設想。

她提醒，詐騙案件和金額的不斷上升，代表政府現行的做法已經跟不上詐騙集團，面對詐術不斷進化，政府部門也要跟著積極防堵，如何從上游就封鎖詐騙集團的作為，並有效阻斷犯罪金流、銀行端如何有足夠危機意識保護民眾，都需要警政署、金管會、財政部和經濟部等相關部會，跨部會溝通、重新思考。