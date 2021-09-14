台中市陳姓女子日前在超商提款機前邊說電話邊操作，清水警分局沙鹿所所長林雙鎮、警員陳羿廷發覺有異，主動上前了解，原來又是詐騙集團，且陳女已轉帳2筆近3萬元，所幸警方及時阻詐並成功圈存，保住陳女辛苦錢。

清水警分局沙鹿所所長林雙鎮、警員陳羿廷12日22時50分執行擴大臨檢勤務，在沙鹿區鎮南路二段巡簽超商ATM時發現28歲陳姓女子邊說電話邊操作提款機，警方發覺有異，立即主動上前表示關心及了解狀況。

陳女向警方表示，先前接到自稱某購物客服人員電話告知，購物退貨退款金額匯到她的銀行帳戶，後續又接到自稱銀行客服人員電話，並要求她至鄰近的提款機實施操作。

警方及時阻詐並成功圈存陳女被騙金額。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

陳女不疑有他，至沙鹿區超商內操作提款機，已成功匯款2筆金額共2萬9985元。警方接過陳女手機向對方表示警察身分後，對方本不以為意，持續要求陳女聽電話，警方直接掛斷電話後告知此為詐騙集團慣用手法，陳女才恍然大悟遭詐騙，警方主動協助陳女撥打「165」反詐騙專線實施報案，並成功圈存遭詐騙金額。

清水警分局沙鹿所長林雙鎮表示，詐騙集團手法日新月異，若民眾疑似接到詐騙集團電話，務必向警政單位查證，勿聽信詐騙集團指示到提款機實施操作。若需諮商或相關協助可撥打「110」報案電話或「165」反詐騙專線。