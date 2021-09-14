藍鳥隊小葛瑞洛擊出本季第45轟。（MLB臉書）

藍鳥隊小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)14日對戰光芒，擊出個人本季第45轟，天使隊大谷翔平（44轟）同日沒有賽事，小葛瑞洛暫時獨居美聯全壘打王！加上小葛瑞洛恐怖的打擊率以及攻擊指數，他看來準備好奪走美聯MVP了。在藍鳥投手馬諾亞(Alek Manoah)8局無失分的威武之下，藍鳥終場以8-1扳倒美東龍頭光芒。

4局下藍鳥展開攻勢，連續5支安打送回4分，但棒次剛好沒有輪到小葛瑞洛。5局下藍鳥又一波打回3分，小葛瑞洛還是沒有打出去，這時藍鳥已經7比0領先。

6局下隊友差不多都打完了，終於讓小葛瑞洛擊出此戰首支安打，而且就是一發陽春全壘打，本季第45轟出爐！這場藍鳥一樣是發狂地亂打，全場17支安打，4人繳出單場3安，更可怕的是賀南德茲(Teoscar Hernández)單場5安的「5支5」演出，小葛瑞洛貢獻的一支陽春炮反而不怎麼顯眼。

這是藍鳥在爭奪美東外卡的重要一勝，也是小葛瑞洛衝刺「三冠王」爭取MVP的最後一段路，他目前打擊率0.318僅次於運動家馬泰(StarlingMarte)的0.322，仍是可以追上的差距。打點方面小葛瑞洛累積103分，落後白襪阿布瑞尤(Jose Abreu)的107打點、皇家裴瑞茲(Salvador Perez)的105打點。

另一方面，名人堂球星葛瑞洛的紀錄是單季44支全壘打，他的兒子已經轟贏老爸了。不過老葛該季還有123打點、0.345打擊率，整體來說仍是老爸略勝一籌。