父子共諜案輕判 民進黨黨團：符合國民情感 要引新法條審判。本報資料照

「工黨」主席鄭昭明於2009年間與時任中校軍官的兒子鄭智文涉入「父子檔」共諜，最高法院依違反國安法判10月、1年，均緩刑3年定讞，外界認為輕判；民進黨立院黨團表示，法官引用舊的《國安法》，盼法官未來審判共碟案能引用新法條，才能符合國民的情感及達到嚇阻效果。

民進黨立黨團書記長蔡適應指出，以前共諜案判刑蠻違反國民情感，因為共諜案不是一次發生，都無法達到喝止效果，前幾年也曾經有修過《國安法》，這次法官減輕其刑是因為，審判過程嫌犯有坦白，但新修法後已經有更嚴格的標準，事後再坦白也是不行。

他說，而這項修正是在107、108年之後才修正，他們尊重審判結果，但希望未來法院在相關案件的審理過程，在違反國家安全部分，能夠考量國民情感，給予重判，否則將無法達到嚇阻效果，至於國防部，還是按照規定追討月退俸。

民進黨立院黨團幹事長劉世芳說，《國安法》早已修正，都有加重懲處意見，但是此案件法官是用舊的《國安法》，判決才會讓國民無法接受。

她說，希望未來法院判決時，在新舊法間能權衡性發展，有新法令時，應該要尊重新法令，不管是在法條或刑期上，都要斟酌考量。否則讓人覺得司法機關為何沒有跟上民意，民進黨團要做審慎建議，未來共諜案要引用新法條的罰則，或是語義來做更好的判決，才不會引起更多誤解。