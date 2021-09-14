外資8月來加碼近2萬張 聯發科市值飛越1.5兆元 11:482021/09/14 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 聯發科（2454）自8月初來獲外資買超，累計買超19385張，外資持股比率也攀升至66.92％，今（14）日盤中股價一度大漲18元來到945元，市值正式站穩1.5兆元，不但超車鴻海，市值差距也拉大。 聯發科與鴻海之間的市值二哥爭霸戰一直沒有停過，近期在外資積極加碼聯發科的激勵，股價從8月中旬的盤中低點865元，一路反彈至今天早盤的高點945元，市值登高至1.51兆元，超越鴻海股價多107元小漲0.5元，市值1.48兆餘元。 台積電回神領軍 金融捧場 台股攻上17500點 陸港觀盤－陸股低接訊號浮現 #鴻海 #聯發科 #市值 #兆元 #外資 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 電子雜音多 資金轉進傳產、金融股 04:102021/09/14 財經要聞 藍轟實聯制簡訊預算浮編 NCC稱未濫用 04:102021/09/14 生活新聞 五倍券賺好康 住竹縣現領滿竹券 04:102021/09/14 地方新聞 櫃買14日審議聯發國際上櫃案 09:392021/09/14 財經 花蓮秀林鄉發振興消費金 每人至少3000 04:102021/09/14 地方新聞 秋節變盤說 內外資齊縮手 04:102021/09/14 財經要聞 《類股》盤價將公布 中鋼集團股壓回以待 10:192021/09/14 財經 台幣保單恐難提振 責準利率 明年H1估不動 04:102021/09/14 財經要聞 台商擬設基金會 促進共同富裕 04:102021/09/14 產業財經 港現假外資 陸基金借道炒A股 04:102021/09/14 全球財經 美中貿易戰後全球供應鏈重組 林智堅：大新竹也該重組 11:382021/09/14 政治 財經熱門新聞 2年後公務員退撫制度比照勞工？他看傻眼：這樣誰要考 - 財經 郭台銘接副手 李育家批利益衝突 - 財經焦點 - 中國時報 退撫新制採確定提撥 年底拍板 2023年7月起 新進公務人員適用 - 財經焦點 - 中國時報 市值蒸發3兆後 蘋果股價還有救？專家爆2大關鍵左右生死 - 財經 這家化工廠15年前大膽決定 竟讓台積電主動找上門 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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