聯發科（2454）自8月初來獲外資買超，累計買超19385張，外資持股比率也攀升至66.92％，今（14）日盤中股價一度大漲18元來到945元，市值正式站穩1.5兆元，不但超車鴻海，市值差距也拉大。

聯發科與鴻海之間的市值二哥爭霸戰一直沒有停過，近期在外資積極加碼聯發科的激勵，股價從8月中旬的盤中低點865元，一路反彈至今天早盤的高點945元，市值登高至1.51兆元，超越鴻海股價多107元小漲0.5元，市值1.48兆餘元。