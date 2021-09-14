隨著疫情升溫，不少縣市發出戶外禁烤令，為搶攻中秋節在家烤肉商機，全聯今年提倡「在家烤，安心吃」，「PXGo!全聯線上購」和小時達持續祭出優惠，且在裝設PX TV門市首創播放賞月頻道，讓消費者在門市採買時可觀賞月亮的陰晴圓缺，頗具創意。

全聯今年首創中秋賞月頻道，頗具創意。（全聯提供）

「PXGo!全聯線上購」於9月18日至21連續假期間，推出「請支援夯肉」雙重優惠活動，預購、箱購指定商品單筆滿999元現折99元、滿1999元現折199元、滿2999元現折299元；分批取指定商品A區（飲料、調味品）、B區（食材、必備用品）任選2件加贈300福利點；受消費者喜愛的「PXGo!小時達」則於9月23日前單筆消費滿500元就送300元，含滿額現折100元及4張50元滿額折價券。

目前全聯實體門市與「PXGo!全聯線上購」集結各式各樣烤物、調味醬料與清涼飲品、烤肉用品、秋節禮盒等，9月30日前祭出全聯價69折起優惠；食材部分，訴求快速、方便、安心的魚肉海鮮、烤肉配料與蔬菜水果，最低76折起。9月17日至23日實體門市更推出多款獨家醬料醃漬商品，如醬漬牛小排、醬漬照燒雞腿肉、醬漬豬小排等共5款，售價82至135元。

至於海鮮，魷魚串優惠76折，9月17日至23日原價129元、特價99元；還有鮮凍大白蝦、北海道花魚一夜干、挪威鮮鯖魚切片（無鹽）等可選購。急凍鮮物系列燒烤必備的暢銷組合，9月23日前1組2件包括鮮凍特級中卷+北海道花魚一夜干，原價288元、合購價245元，鮮凍特級中卷+日本生干貝，原價467元、合購價399元。

去年全聯推出串燒系列及烤肉配料，受網友歡迎的「烤麻糬」，是網路社團話題王，今年升級包裝以「月見」為主題，深藍色系搭配玉兔設計超應景；9月15日至30日推出明星商品以及新品共10款，售價49元至125元；「PXGo!全聯線上購」還有預購優惠，9月30日前線上購買日式烤麻糬串（6包/箱）原價534元、特價519元；日式原燒米粄串（6包/箱）原價294元、特價289元。