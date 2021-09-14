嘉縣陳姓男子去年9月自大陸返台，違反居家檢疫規定裁罰新台幣10萬元，因拒繳移送行政執行署嘉義分署，經多次催繳，陳男均未理會，嘉義分署查封其農地準備拍賣抵繳。

法務部行政執行署嘉義分署今天表示，住在朴子市的陳姓男子去年9月9日自大陸返台，在機場簽收「防範嚴重特殊傳染性肺炎入境健康聲明暨居家檢疫通知書」，依此通知抵台後須全程佩戴口罩，儘速返家且不得搭乘大眾運輸工具。

不過，陳男卻在返台當日凌晨私自搭乘計程車前往三重統聯客運搭乘客運返回嘉義，並由其友人駕車載送返家。陳男回家後又擅自外出購買食物，違反傳染病防治法相關規定，被裁罰10萬元，因遲未繳納罰鍰，被移送行政執行署嘉義分署強制執行。

嘉義分署執行人員多次通知陳男繳納罰鍰，且前往其住家查訪並留置通知，陳男不僅不予理會，還避不見面。嘉義分署則查封其名下位於嘉義縣朴子市3筆農地，分別約53坪、122坪及131坪，如陳男仍不出面解決，其農地即將進行拍賣程序以抵繳所欠罰鍰。

嘉義分署指出，這3筆農地將依序拍賣到足以抵繳欠款金額時就停止，不會將陳男的農地超額拍賣。（編輯：陳仁華）1100914