近日有許多AZ和BNT疫苗到貨，獨獨莫德納無下文，全台已有343萬人打完第一劑莫德納，但僅34.5萬人打完第二劑，超過300萬人至今等嘸第二劑。對此，一名網友抱怨說，爸媽7月打完莫德納後，現在根本超慘，完全不知道第二劑的下落在哪，不知道能否乾脆去重排AZ，引發網友熱議，疫苗孤兒真的很悲哀，一直說是買了貨沒到，但到底還要再等多久？

一名網友今在PTT上發文表示，爸媽在7月的時候打了莫德納疫苗，但現在已「過期」了，都還沒有等到第二劑的下落，實在不知該怎麼辦才好？聽說第八輪疫苗將開放民眾接種第二劑AZ，不知道那些等嘸莫德納的第二劑的族群，可不可以重新去排AZ？

貼文引起網友討論，「疫苗孤兒，可憐」、「一直說是買了貨沒到」、「真的悲哀 原本相隔4周就可以打的，卻被延長至10周，結果到現在都還在等」、「誰叫你爸媽要挑疫苗」、「疫苗不夠為什麼不買，真的搞不懂耶？只會一直說是買了貨沒到」、「可憐，只能等莫德納，而且這樣算接種第二劑」。

根據指揮中心統計，截至9月13日，已經有約343萬人接種第一劑的莫德納，34.5萬人接種第二劑，超過300萬人苦等不到第二劑，由於疫苗數量不足，指揮中心也宣布，原訂兩劑間隔時間為4周，除了醫護與孕婦外，其他民眾通通被延長至10周。