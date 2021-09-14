高齡91歲陳爺爺的柚園位在花蓮豐濱芭崎附近山坡地，近年因年事已高，已無力採收，花蓮老人暨家庭關懷協會社工日前號招志工，前往協助摘採販售，盼能讓爺爺安心過中秋。（老家協會提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮老家協會於中華路辦公室、主權據點及吉安樂智據點，以每顆10元誠實愛心商店方式協助陳爺爺販售柚子，並期盼企業及公司行號能認購，讓爺爺安心過中秋。（羅亦晽攝）

由於陳爺爺種植的文旦柚未經改良，籽較一般文旦柚來得大，花蓮老家協會也將在中華路辦公室、主權據點及吉安樂智據點，以誠實愛心商店方式協助販售柚子，並期盼企業及公司行號能認購，讓爺爺安心過中秋。（羅亦晽攝）

花蓮1名高齡91歲的陳爺爺，在豐濱鄉芭崎附近山坡地種植近200欉文旦柚，每欉最少能結30顆柚果，為照顧家中身障妻子及腦傷無法正常工作的同住兒子，儘管年事已高，仍努力採收，變賣供生活所需，花蓮老人暨家庭關懷協會社工日前號招志工，前往協助摘採販售，盼能讓爺爺安心過中秋。

老家協會資發組組長林香君說，陳爺爺耕作柚子園已有很長一段時間，過去都是整堆摘採或將完好的落果，放在家門口及果園前隨意販售，近幾年因年紀大，無力照顧，僅能簡單施肥，不過今年柚果盛產，加上果園位在山坡地，爺爺進而面臨採收困難。

林香君坦言，陳爺爺家庭負擔其實頗重，除要照顧自己，還得照料身障的妻子及因車禍腦部受損無法正常工作的同住兒子，等於「1打2」，加上不願見柚子園因而荒廢，十分掛心柚子摘採事宜，時常致電向社工傾訴自己的煩惱。

老家協會社工得知後，日前號招志工，一同到陳爺爺的柚園協助採收，林香君說，爺爺果園有200欉文旦柚，每欉能結30至50顆柚果，目前僅摘採3分之1，約600斤，尚有3分之2還未摘採，所幸柚園上周未因中颱璨樹受損，落果不多，大家也將在16日二度前往摘採，盼能在中秋節前夕完成採收。

然而，陳爺爺心中還有一個小願望，希望這些變賣出去的柚子，能打平施肥成本，鑑此，老家協會也將在3處據點，含中華路辦公室、主權據點及吉安樂智據點，以每顆10元誠實愛心商店方式協助販售，同時也期盼企業及公司行號能認購，讓爺爺一家人能安心過中秋。