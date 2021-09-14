行政院長蘇貞昌13日下令鬆綁防疫管制，台北市長柯文哲也表示，烤肉的重點是群聚不是烤肉；新北市長侯友宜14日表示，新北在公有區中秋節烤肉一律禁止、不准烤肉，至於私領域家庭室內烤肉，他原則上是不鼓勵、不支持的。

行政院長蘇貞昌昨（13）日召開擴大防疫會議表示，國內疫情已趨平穩，多數地方政府連續多日零確診，建議指揮中心以防疫為前提，考量國人生活便利及生計，朝向人性化方向，適度鬆綁二級警戒下的管制措施。

侯友宜14日前往三重區興穀國小視察，有媒體提問，行政院長蘇貞昌說建議鬆綁防疫規範，台北市長柯文哲也說烤肉的重點是群聚不是烤肉，新北市是否考慮私領域的部分烤肉活動來鬆綁，譬如說維持防疫的規定就可以烤？

侯友宜回應，目前新北市的疫情在穩定當中，一直往好的方向在走，新北以疫情控制為最主要的方向，當然也要兼顧經濟以及民眾的生活的方式，新北會尊重長官想法作為疫情觀察的決定，至於中秋節的烤肉，新北在公有區中秋節烤肉一律禁止，至於在家庭室內烤肉，市長原則上是不鼓勵、不支持的。