民進黨立院總召柯建銘（左）與新竹市長林智堅並肩而行，從簡報會場前往獵風者衛星設施現場。（邱立雅攝）

蔡英文總統14日到位在竹科的太空中心視察，近日提出竹竹合併議題引起軒然大波的在地首長林智堅再次表明竹竹合併的急迫性與重要性，引用美中貿易戰與新冠疫情讓全球供應鏈正在重組，大新竹應該也要重組，避免延宕台灣與世界競爭的期程，在此關鍵時刻，唯有重組能夠讓竹科產業發展快速蓬勃。

林智堅在會前接受媒體聯訪時，針對竹竹合併議題，他舉在美中貿易戰後，全球供應鏈重組，近日科技部公布的今年上半年全台科學園區，產值為8年來漲幅最大，竹科漲幅甚至高達34％，但中科、南科都屬直轄市，竹科在半導體產業具戰略地位，面對全球供應鏈的重組，大新竹也是重組的時候。

近來因台積電擴廠需徵收寶山土地，橫跨竹科管理局與新竹縣市，林智堅認為在行政效率上，都可能因為地方政府與中央，甚至地方關係，延宕和世界來競爭，竹竹合併可讓竹科發展更加快速，也更具競爭力，新竹縣市有這樣的共識，大新竹合併是時勢所趨。

對於蔡英文此次前來訪視太空中心是否是為林智堅拋出竹竹合併議題背書？林智堅解釋，該行程是他上周和總統見面之前就敲定的，太空中心是台灣非常重要的國家機構，今年是太空中心成立30年，行程是府方早有安排。

林智堅也解釋，他在之前常會的時候已向蔡總統報告，蔡總統也在會後表示樂見，也提醒要跟地方溝通，研究相關法規法條，站在國家發展上，總統是樂見，也希望充分討論。

不過對於竹竹合併議題遭到國民黨的反彈，新竹縣市立委要開記者會，會再如何溝通？林智堅表示，他上周一提出合併倡議後，新竹縣長楊文科很快就透過媒體表示支持，還建議升格直轄市，透過修法就可以達到大新竹合併升格為直轄市，這是新竹市民、新竹縣民共同期待，竹科也有這樣的需求，企業界也紛紛發聲支持合併。自己會持續奔走，說服民進黨的立委，也會向竹科企業主請益，楊縣長分進合擊，和國民黨籍立委溝通，秉棄政黨利益，為市民縣民一起努力。

最後林智堅也強調，針對竹竹合併議題是對他量身打造，他表示，假設是量身訂做，是為竹科產業量身訂做，未來在大家努力之下，大新竹真的合併升格，有意願的人都可以參選。

林智堅在致詞時，再度提到全球產業鏈重組，竹竹也應重組，台下的蔡英文總統頻頻點頭，立法院民進黨團總召柯建銘則面無表情聆聽。會後前往視察獵風者衛星設施時，林智堅與柯建銘兩人並肩而行，率先進入會場，蔡英文則延遲幾分鐘後，才由科技部長吳政忠、太空中心主任吳宗信簇擁下進入會場。