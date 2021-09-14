鑽全(1527)受惠於美國房地產景氣復甦，現階段釘槍訂單能見度已達明年第1季，各類產品需求均熱絡、營運處在高峰位置，法人認為，新基建、車市與自行車都將為鑽全營運帶來支撐，看好今明兩年獲利表現。鑽全2.35元現金股息今天除息，走勢平淡，在平盤附近震盪。

鑽全為氣動工具機與全球氣動打釘機大廠，今年前8月營收31.26億元，年增37.3％，主要來自於美國房地產從去年解封後逐漸復甦，加上宅經濟興起，居家修繕需求浮現。今年以來需求不減，產能不足，釘槍訂單能見到可達明年第1季，而接下來美國新基建法案將在2022年陸續實施，法人預期將有助於工業級、專業級產品出貨增加。

今年以來美國二手車市場熱絡，車用工具市場需求回升，上半年車用工具營收與出貨量皆有2成以上成長，車用工具訂單能見度也拉長到今年底；自行車零件因釘單訂單暢旺導致產能不足，也影響自行車零件產能。

目前以釘槍為主的建築工具約占營收6成，自行車與其他零件占比2成，車用工具也約2成，下半年車用氣動工具出貨可望較上半年持續復甦，但因北美塞港因素，也會影響營收認列。