台、日產業跨國合作再添一樁！台新金(2887)旗下台新證券穿針引線下，日本Beauty Experience(b-ex)正式成為國內髮妝知名品牌歐萊德的策略性投資人，未來雙方除了在技術上密切合作，也將共同開拓日本及國際市場，台、日髮妝品牌跨國合作受到業界關注。

台新證券董事長郭嘉宏表示，產業跨國合作已是企業追求成長並爭取國際市場的重要策略，台新證券積極發展的投資銀行業務，很榮幸有機會再次促成產業的跨國合作。b-ex早在1974年就已設立，是日本相當知名的髮妝品牌公司，除了提供專業美髮沙龍服務，也供應一般髮妝消費產品；而歐萊德則是台灣知名的髮妝品牌，已四度榮獲美妝界的奧斯卡「巴黎永續美妝獎」，在海外也積極佈局包括歐洲、中東、及亞洲等市場，並將日本視為發展重點，2020年歐萊德已憑著自己的實力接受日本伊勢丹百貨邀請，在新宿分店開設實體店面，本次能夠進一步引進日本b-ex資金並開啟雙方合作，對雙方都是一個嶄新的開始。

受新冠肺炎（COVID-19）疫情的影響，全球髮妝市場一片慘澹，但在歐萊德董事長葛望平的帶領下快速應變，成功結合電商通路將產品行銷到全球42個國家；葛望平表示，對於獲得日本髮妝知名品牌b-ex的肯定並投資，特別感謝台新證券居間協助成就此事，並強調歐萊德與b-ex雙方將透過技術與業務合作，努力成為全球最具影響力的美妝企業。

台新證券近期甫獲國際期刊亞洲銀行及財金雜誌（Asian Banking Finance，ABF）頒發2021台灣區年度最佳管理層收購(Management Buyout of the Year – Taiwan)及台灣區年度最佳券商( Securities House of the Year – Taiwan )兩項殊榮。台新證券今年累計前8個月稅後淨利11.22億元，年成長達106.63%。