大陸貴州一名5歲女童日前報案稱「警察叔叔！我撿到一個小朋友！」原來是她在社區玩溜滑梯時，發現一名2歲的女寶寶慌張大哭，便機警的報警求助。最後在警方和社區管委會的接力尋人之下，2歲小女娃總算被匆匆趕來的媽媽認領接回，結束一場虛驚，不過眾人對於5歲女童的機警相當讚賞，紛紛稱讚她懂事。

綜合陸媒報導，貴州省貴陽市公安局南明分局警員，日前巡邏時突然接到一名5歲女童的報案電話，當警方抵達現場了解狀況後，才知道原來是女童在社區玩溜滑梯時，突然看見2歲的女娃在旁嚎啕大哭，於是立刻向警察求助。

員警到場後不斷安撫2歲女娃的情緒，接著和社區管委會分頭合作，除了在社區群組中詢問是否有人丟失小孩，也牽著女娃的手在附近尋找家長，直到警方接獲女娃母親的電話，不久一名懷有身孕的婦人便匆匆趕抵現場領回孩子。女娃母親表示，「當時一家人正在用餐，她一直在玩滑梯，1個小時後我們出來發現，她可能跑開了。」在對警察致謝後，婦人便帶著孩子離開。

消息一出，不少網友對於5歲女童的機警讚譽有加，紛紛留言直呼「5歲女童太厲害了吧，好冷靜喔」、「5歲萌娃家裡教的好」、「5歲的小朋友好機智冷靜啊」；不過也有網友提醒，家長真的不能讓孩子離開自己的視線，以免造成憾事，「2歲的小娃怎麼能離開大人視線啊」、「諷刺！當媽的還沒有一個5歲孩子可靠」。