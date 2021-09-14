永信社會福利基金會「到宅沐浴」減輕許多民眾負擔。（永信社會福利基金會提供／陳淑娥台中傳真）

永信社會福利基金會「到宅沐浴」減輕許多民眾負擔。（永信社會福利基金會提供／陳淑娥台中傳真）

永信社會福利基金會購買在地大安農產捐贈給弱勢族群。（永信社會福利基金會提供／陳淑娥台中傳真）

中秋佳節即將來臨，永信社會福利基金會集結富宇慈善基金會、新思維牙醫診所及台灣國際職業婦女協會-大台中分會獻愛心，購買在地農產大安區農會安泉米禮盒、青蔥麵禮盒、青蔥脆餅禮盒、肉鬆禮盒及心佳機構長者親手栽種蔬菜，捐贈給服務的「到宅沐浴的弱勢家庭」及「獨居的弱勢長者」，共計60名受惠。

永信社會福利基金會執行長趙明明表示，雖然在疫情期間，對社區弱勢家庭關懷也不能打烊，由第一線的照護夥伴實際探訪與關心，除了發放愛心物資之外，也加強宣導防疫觀念。在中秋前夕，更走入社區關懷弱勢家庭及贈送物資，藉著噓寒問暖話家常，了解長者的健康及生活起居狀況，讓他們能感受過節的氛圍及社會溫暖的關懷，共享中秋佳節的喜悅。

富宇慈善基金會執行長張宇承指出，疫情之下，許多獨居、老老照顧的長者在防疫及健康上比任何時候都需要關懷照顧，中秋送物資不僅帶來心靈上的安慰與實質的幫助，更希望幫助這些長輩維繫社會連結；親自參與，更能深刻體會「賦予、共好」的快樂，未來也將持續投入關懷行動，期盼為社會帶來正向的力量。

督導張棋雯分享，腦麻的婷婷(化名)長期臥床近20年，婷婷媽媽說，還沒接受到宅沐浴服務前，只能自己照顧，要管灌餵食、要徒手抱她進浴室沖澡，年紀大了，體力大不如前，腰也挺不直，有了到宅沐浴，除了讓婷婷能好好洗個澡，自己也能好好好休息。

永信社會福利基金會表示，在疫情之下，除了疫苗、口罩及紓困，基金會為關注海線地區的弱勢家庭防疫及健康需求，4年來連結社會大眾的愛心，共幫助656位弱勢長者，持續建構社區長照連結的支持系統。