電視台主播除了要有賞心悅目的外表，還要口齒清晰和穩健台風，最近有一名男網友看新聞時，觀察女主播的播報站姿幾乎都是一腳前、一腳後，好奇這樣站有什麼原因？意外掀起熱議。

一名男網友12日在知名論壇《DCARD》以「為什麼女主播一定要這樣站？」當標題發文，他表示女主播的站姿一定要左腳在前右腳在後，但自己親身示範後，發現很不舒服，十分困惑女主播採取此站姿的原因。

文章發出後，吸引上百名網友一起討論，「比例看起來比較好 顯腳長」、「就好看吧，我以前高中上過的美姿美儀社團就教站的跟手部姿勢，好像站了20還30分鐘才休息一下，站的部分跟這主播不太一樣，但是也是一隻腳前一隻腳後」，還有一名世新新聞系的同學回應：「這是新聞台不成文的儀態規定，站久了其實會很累，但是雙腳交叉的站法除了能讓腿呈現比較直的狀態，也能讓背挺直。另外因為主播常常需要跟著背後的圖示來做移動，交叉站也方便左右移動（要是是雙腳筆直站的話，移動的時候會像螃蟹一樣左右移動、非常不美觀；若是想要移動就必須側身，但是一側身眼睛就會移開鏡頭，所以也沒有辦法）」。

除此之外，還有三位自稱在業界工作的網友解答：「身為一個有在播新聞的人，來回答應該很準確，首先沒有規定要怎麼站，但不要三七步那種真的很醜的，會以這種姿態就跟很多女生拍照會一腳往前拉長一樣，腿會看起來比較長，進新聞畫面就會站成舒服的樣子了。然後我是站別種方式，但也不舒服，每次播完外加上高跟鞋很高，都覺得腳很疲憊。」、「就是找自己好看的角度啊，看起來是一直線，然後因為有時候衣服會夾夾子或是有機器，也是靠角度去藏呀，這個角度姿勢，一般人肯定是hold不了長時間，但是人家是主播啊，有專業的餒～」、「因為大台攝影棚大，有辦法用整面綠幕，主播全身key掉，站播當然更要注意儀態，像我工作的地方因為規模沒那麼大，幾乎都是坐播或半身站，就沒有這種問題，新聞台的小編輯路過」。