前宜蘭縣代理縣長陳金德14日公開表態支持現任宜蘭縣長林姿妙，認為高鐵宜蘭站 應該選擇「縣政中心站」。（胡健森攝）

高鐵宜蘭站場址問題爭議不休，至今仍難以定案，民進黨籍前宜蘭縣代理縣長陳金德今（14）日出席宜蘭縣茄苳橋通車典禮，在致詞時突然公開表態支持國民黨籍的現任宜蘭縣長林姿妙，認為「縣政中心站」是高鐵宜蘭站最適當的地點。

橫跨冬山河的茄苳橋因年久失修且橋面過於狹窄，在陳金德擔任代理縣長時同意補助5000萬元給地方重建，14日新的茄苳橋舉行啟用祈福典禮，陳金德也受邀出席，受到地方人士的歡迎。

不料陳金德在致詞提到宜蘭縣的交通建設時，突然話鋒一轉，將話題轉到高鐵宜蘭站的場址問題上，陳金德更明白的表示，就他個人的觀點，他認為「縣政中心站」是最理想的地點。

陳金德表示，大家應該冷靜下來，高鐵宜蘭站設在哪裡對大家來說最方便？如果將宜蘭縣的地圖攤開，縣政中心站是位於宜蘭縣最中心的的地點，縣政中心顯然對大家來說最方便，除了頭城鎮位於宜蘭縣的最北端，其他鄉鎮市要到縣政中心站搭高鐵，所花的車程時間都相差不遠，只需要10多分鐘，因此他很坦白地講，他支持林縣長的立場，「縣政中心站」是高鐵宜蘭站最適合的地點；陳金德話說到此處，現場更響起了一陣熱烈的掌聲。

對於陳金德突然公開表態支持，林姿妙則顯得相當驚喜，但面對媒體記者會後詢問時，卻仍只是低調地維持一貫地說法，希望能讓宜蘭縣東西南北平衡發展，更希望中央趕快定案。

高鐵宜蘭站目前共有四城站、宜蘭站、縣政中心站、羅東站等4個可能的地點，之前交通部曾公開表態傾向支持四城站，但引起地方反彈之後還遭到行政院長蘇貞昌「打臉」；民進黨籍的宜蘭市長江聰淵則認為「宜蘭站」是最理想的地點，縣政府則希望設置「縣政中心站」，住在溪南的民眾則希望是羅東站。