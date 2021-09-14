國民黨主席選舉在即，卻發生候選人之一的張亞中因言論攻擊朱立倫，而被國民黨中央選舉監察委員會移送考紀會，引發藍營內鬥風暴；國民黨前主席朱立倫（前）14日出面表示對提案一無所知，不但深感錯愕也不樂見看到黨內同志互相爭鬥，他反對裁罰張亞中，並呼籲黨中央收回成命，以求凝聚共識、團結一致。（郭吉銓攝）

國民黨主席選戰大亂鬥，候選人張亞中13日遭選監委員會決議移送考紀會。候選人朱立倫表示，來自黨內同志對他的汙衊真的很心痛，若是他當黨主席，不容許黨內互打，更不會推來推去，並呼籲國民黨中央能夠收回成命。

朱立倫指出，最近大家看國民黨很不團結，不論黨內同志或社會大眾看黨內選舉紛擾不斷，他強調，不管哪一位候選人以及國民黨中央，對於不利團結事情不要做，對於任何有利團結的事情，趕快做，希望讓黨主席選舉能夠順利圓滿，讓民眾看到未來的希望。

朱立倫表示，他昨天呼籲國民黨中央能夠收回成命，不要將張亞中移送考紀會，他也不願意再去討論過程，不管是組發會的提案、中央工作會的通過或選監小組的討論過程等，若推來推去只會讓民眾看到國民黨不團結。

朱立倫指出，若是他當黨主席，他會承擔趕快解決問題，不會讓這些不團結的事情發生，不會讓這些推來推去的事情發生，會趕快的解決問題，讓這場黨主席選舉能順利，國民黨恢復正常團結。

朱立倫坦言，他從政20多年，民進黨對他的攻擊習以為常，甚至會馬上去提告，但來自黨內同志對他的汙衊真的很心痛，這完全不是事實，但他也必須要包容，因為都是黨內同志，黨內同志有不同的意見一定要包容。

朱立倫強調，若我擔任黨主席，有任何同志被汙衊，他一定替他澄清，一定替他辯護，也不容許黨內互打的情況，未來他一定讓槍口一致對外，國民黨要集合力量越大越好，現在已經夠小了不能再分裂。

朱立倫說，昨晚有致電給中常會會議代理主席蔣根煌，若周三中常會有處理這件事，他拜託蔣根煌不要處理，不要把張亞中移送到考紀會，雖然蔣對整個過程不是很清楚，但蔣也希望不要移送考紀會。