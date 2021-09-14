客庄券2.0識別標章。（客委會提供）

配合政府「振興五倍券」政策，客家委員會加碼推出40萬份的「客庄券2.0」，每份面額為500元，民眾可於共通平台領取振興五倍劵時參加抽籤，本次採消費金額逐次扣款，5元、10元也能消費，花多少、扣多少，110年9月22日起，民眾於共通平台領取振興五倍券時可參與抽籤，預計將帶動產值效益16億元。

客委會今(14)日召開「客庄券2.0專案」發布記者會，本次專案為行政院振興五倍劵加碼措施，共提供40萬份數位客庄劵，每份面額500元，面額較去年每份800少，但發放份數比去年的28萬份多了12萬份。

客委會副主委鍾孔炤表示，抽中民眾只要持手機內之中籤票劵掃碼消費，每次依實際消費金額扣款，5元、10元也能消費，一方面方便民眾用券，零售商店也能提高銷售機會，並以Give Me 5互相鼓勵的溫馨意涵，邀請大家帶著票券到客庄共下來消費，讓客庄券可以好用、好領、花多少、扣多少。

客委會指出，110年9月22日起，民眾於共通平台領取振興五倍券時可參與抽籤，並統一由共通平台發送中籤簡訊，中籤名單將公布於振興五倍券官網，在完成抽籤作業後，客委會將進行發券及招募店家等作業，預計自110年10月8日起啟動招募全國11個縣市70個客家文化重點發展區，至少2000家合法登記、具稅籍之餐廳、民宿及社區之零售商店等在地店家。

鍾孔炤說，本次客庄券以照顧小型商家為主，雖然不限業別，但不包括百貨公司、量販店及全國性連鎖商店等，預期帶動至少100萬人次至客庄店家消費，2億元預算預計可提升動客庄社區經濟總體產值逾16億元。