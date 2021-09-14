公費流感疫苗預計10月開打，台大兒童醫院院長黃立民表示，國外研究發現，接種流感疫苗，可以降低24%感染新冠肺炎風險，提醒民眾，不管是流感疫苗或新冠疫苗，均應踴躍接種，提升保護力。

接種流感疫苗好處多多，美國邁阿密大學米勒醫院研究發現，施打流感疫苗可降低58%中風率、45%敗血症發生率、20%進加護病房機率和58%急診就醫機率。

根據1項英國研究指出，如果不幸同時感染流感、新冠肺炎，死亡率大增，為只感染新冠肺炎者的2.27倍，如果重症患者合併感染，死亡率更是正常人的6.33倍。

黃立民表示，受到疫情影響，小朋友剛過完史上最長的暑假，在3個多月中，很少至外面活動，看似安全，但處於低病毒或細菌環境，可能造成「免疫負債」，免疫力變差，容易感染病菌。

以這波新北市幼兒園群聚事件為例，染疫幼兒眾多，家長務必提高警覺。黃立民說，幼兒體內受體較少，病毒難以繁殖，因此小朋友染疫後，因病毒量較低，因此，Ct值大都偏高，且症狀輕微，容易被忽略，反而成為最佳傳播者。

黃立民說，新北市幼兒園群聚事件已經擴及至社區，已經擴大實施停課措施，「如果家裡有兩個小孩分別就讀不同的學校，那麼兩校都停課，會是有效的防疫手段。」

黃立民表示，已經證實Delta變種病毒為幼兒園群聚事件的元凶，這波疫情應該觀察2個潛伏期，至少1個月，建議國人應該學習如何與病毒共存，除了做好個人防護，更需踴躍接種流感疫苗、新冠疫苗。