中共黨媒《人民日報》發布評論文章指，規範醫美廣告，不僅要清除虛假宣傳、誇大其詞等弊病，也要整治對審美標準、消費觀念的惡意營銷。對虛假違法醫美廣告亮劍，正是為了以健康內容涵養理性的消費文化，引導形成健康的審美觀念。

文章提到，近年來，盲目追求「以瘦為美」、「以白為美」等極端、片面、單一的審美取向佔據不小市場，這背後少不了醫美領域不良廣告的推波助瀾、刻意引導。這些醫美廣告大行其道，不利於青少年群體的健康成長。

文章稱，能否把關好廣告發布、內容質量，直接關係群眾切身利益，也關係醫美行業的長遠發展。

文章又指出，近年來，醫美廣告不斷升溫，但虛假宣傳、過度宣傳、導向不正的醫美廣告，已經越過了法規底線。不僅助長社會的不良風氣，還容易誤導消費者，遮蔽醫療美容行業潛藏的風險。因此依法規範醫美廣告，可說是勢在必行、刻不容緩。

中國市場監管總局8月發布徵求《醫療美容廣告執法指南（徵求意見稿）》意見的公告，對違背社會良好風尚，製造「容貌焦慮」，將容貌不佳與「低能」、「懶惰」、「貧窮」等負面評價因素做不當關聯或者將容貌出眾與「高素質」、「勤奮」、「成功」等積極評價因素做不當關聯等情形予以重點打擊。