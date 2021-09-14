日本外務大臣茂木敏充今日於例行記者會上宣布，再次提供台灣50萬AZ疫苗。對此，行政院長蘇貞昌稍早在臉書表示，感謝日本將在第五度贈台疫苗，日本贈台疫苗總數將達390萬餘劑，再次代表政府表達誠摯的感謝。

蘇貞昌表示，在防疫的路上，台灣曾對國際社會伸出援手、也在疫情緊張時得到朋友的協助，互助就是人類社會克服困難的關鍵。我們感謝對台灣展現善意、在疫情中溫暖力挺的國家。政府也會持續向外洽購疫苗，讓更多民眾及早獲得疫苗的保護。