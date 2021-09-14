日本宣布再贈50萬劑AZ疫苗 蘇貞昌臉書表達感謝 11:562021/09/14 中時 林縉明 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本外務大臣茂木敏充今宣布將再提供提供台灣50萬AZ疫苗，行政院長蘇貞昌透過臉書表達感謝。（取自蘇貞昌臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本外務大臣茂木敏充今日於例行記者會上宣布，再次提供台灣50萬AZ疫苗。對此，行政院長蘇貞昌稍早在臉書表示，感謝日本將在第五度贈台疫苗，日本贈台疫苗總數將達390萬餘劑，再次代表政府表達誠摯的感謝。 蘇貞昌表示，在防疫的路上，台灣曾對國際社會伸出援手、也在疫情緊張時得到朋友的協助，互助就是人類社會克服困難的關鍵。我們感謝對台灣展現善意、在疫情中溫暖力挺的國家。政府也會持續向外洽購疫苗，讓更多民眾及早獲得疫苗的保護。 朱學恒跨海送花給謝志偉 2萬網友暴動 引最美主持人回應 《基金》元大特選台灣電動車代表報酬指數 准發ETN #新冠肺炎 #台灣 #疫苗 #AZ #蘇貞昌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 7月爽打莫德納下場超慘 網絕望：可重排AZ嗎？ 11:382021/09/14 生活 接待立陶宛議員 蕭美琴：分享面對強權霸凌爭取自由經驗 01:192021/09/14 政治 蔡詩萍》唯有台灣藍才有戰鬥藍！—再為四位黨主席人選補一課 09:352021/09/14 生活 高鐵宜蘭站場址爭議不休 前代理縣長陳金德公開力挺林姿妙 11:492021/09/14 政治 基本工資審議 預估10月召開 04:102021/09/14 財經要聞 質疑軍公教待遇審議黑箱 跨黨派立委擬修法納入員工代表 10:382021/09/14 政治 自購疫苗 盧秀燕質疑幫中央買 04:102021/09/14 地方新聞 藍又時斷6年婚控家暴 財務長前夫沉重反擊：不出聲不代表默認 10:082021/09/14 娛樂 蘇貞昌提防疫鬆綁 新北中秋可烤肉？侯友宜這麼說 11:342021/09/14 生活 遭判賠200萬失眠 羅智強一招去霉運反嗆民進黨 11:222021/09/14 政治 蘇揆建議鬆綁二級規範 侯：新北要再觀察幾天 04:102021/09/14 焦點要聞 政治熱門新聞 贊成促轉會拆中正紀念堂蔣公銅像嗎？ 最新民調一面倒 - 政治 2021縣市長最新「民調」出爐 第一名竟擁200萬粉絲 - 政治 藍營內部民調曝光 資深媒體人：他大有機會 - 政治 國民黨宣布張亞中送考紀會 暫停明天政見會 - 政治 被挖牆腳？5連霸無黨籍泛藍女議員 接掌民眾黨彰化黨部 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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