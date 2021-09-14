在香港上市的中國房地產開發商恒大集團14日在港交所公告，預期9月物業合約銷售持續大幅下降，導致集團銷售回款持續惡化，進一步對現金流及流動性造成巨大壓力。受此消息影響，恒大系股價14日早盤盡皆大跌，其中恒大汽車更是一路下挫，跌逾16％最慘。

路透報導，資金緊張的恒大13日才否認網上有關集團破產重組的消息，但坦言公司目前確實遇到了「前所未有的困難」，並正想盡一切辦法恢復正常經營。

恒大隨即於14日在香港聯交所發表公告提供8月31日後業務及財務情況更新資訊。公司表示，6～8月的物業合約銷售呈下降趨勢，9月通常是中國房地產行業物業合約銷售高峰，然而由於對該集團的持續負面消息嚴重影響潛在購房者信心，預期9月銷售持續大幅下降。恒大表示將繼續緩解流動性緊張問題，包括調整專案開發時間表、嚴格控制成本、大力促進銷售及回款等。

截至11點13分，恒大汽車暴跌16.89％報4.28港元；恒大集團跌8.31％報3.09港元；恒大物業跌7.21％報4.25港元。

為緩解流動性，恒大正積極接觸多家潛在投資者，商討出售恒大新能源汽車及恒大物業集團部分股份，同時也考慮為恒大本身及其他附屬公司引入新投資者，目前尚未簽訂任何有效法律效力的協定，是否能實現上述出售尚有不確定性。