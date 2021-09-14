聯準會（Fed）主席鮑爾勾勒出寬鬆政策退場基本路徑，但變種病毒對經濟的影響將牽動退場節奏，應做好順應景氣及政策轉折下的投資配置，卡位下一波行情趨勢主流，以較低波動的波灣債券基金，具美元計價、投資級債信、資金較不擁擠等特性，及美國平衡型基金的動態資產配置分散風險，網羅多元獲利機會。

富蘭克林證券投顧認為，從歷史經驗來看，全球經濟成長放緩，實為景氣從復甦初期進入擴張中期的必經過程，並不代表全球經濟將重陷衰退。聯準會（Fed）重申將持續關注經濟發展，採取漸進式有序退場的政策彈性，並透過前瞻指引持續與市場溝通，有望降低貨幣政策轉向對經濟及市場的影響。

美國10年期公債殖利率自6月底1.47％高點，近期回落至1.34％，支撐多數債市反彈，美元指數小漲，帶動美國高收益債、新興市場美元債及富時波灣債漲幅均逾1％。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克指出，隨疫苗施打及更多經濟活動重返常軌，看好消費支出動能將支持美國經濟維持穩健增長，有利於股市及公司債表現。面臨市場變化迅速、政府寬鬆政策可能轉向及許多資產價格評價並不便宜的投資環境，應保持靈活彈性的資產配置策略，持續在不同資產類別及產業中發掘獲利機會，布局美國平衡型基金，以動態資產配置分散風險，網羅多元獲利機會。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金經理人莫海迪．柯弗表示，波灣國家主權債的投資機會在於高油價環境、結構性改革趨勢、地緣政治風險改善等利基，在這些健康的基本面，搭配著投資人對波灣債市的需求提高，可望支撐波灣債券未來表現能繼續優於廣泛的新興市場債。