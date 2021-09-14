蔡英文總統14日前來位在竹科的太空中心視察，致詞時表示探索太空、挑戰未知一直是人類重要的夢想，發展太空產業、參與全新的太空時代，台灣一定不會缺席，這是她擔任總統重要的執政目標之一，這幾年來從福衛五號到福衛七號，台灣已經開始展現自主研發、自主研製衛星的實力。

在人類第一次取得黑洞影像、火星駕駛探測車的跨國團隊中，有許多台灣太空人才的參與，蔡英文去年已宣布太空產業是台灣6大核心戰略產業的關鍵項目，因此第3期的國家太空計畫，總共會在10年內投資251億。

在立法方面，蔡英文表示，科技部長吳政忠帶領科技部用9個月時間完成太空發展法的立法，有了預算和法規支持，可以讓台灣在太空發展的各方面能量，都更加完備，發展太空科技，除了要靠政府的擘畫，整體的政策藍圖和決心，也需要最優秀的人才，共同投入這個領域。

今年8月，被稱為火箭阿北的吳忠信就任太空中心的主任，蔡英文表示，火箭阿北不畏困難從頭做起，研發台灣自製火箭的故事，讓很多台灣人都深深的感動，相信透過吳主任在學界和業界累積豐富的經驗，還有非常頑固的熱血和決心，可以為台灣科技發展帶來更多新的刺激。

目前世界各國都積極進軍太空，蔡英文指出，未來10年預計會有數以萬計低軌衛星的發射，也會帶動衛星本體製造、地面設備系統大幅的需求要把握這個商機，現在就要開始積極地往太空布局，進一步打造台灣太空國家隊。

蔡英文強調，台灣要發揮晶圓半導體製造的優勢，聯合產官學界的力量，透過科技部和國發基金，結合業者和供應鏈廠商，一起打進全球的太空產業，在接下來的10年，也是各國爭取重返月球的關鍵10年，強化整體太空科技發展，讓台灣在新的太空時代當中，找到更具有戰略意義的地位。

簡報會後，蔡英文並未與新竹市長林智堅、民進黨立院總召柯建銘同行前往視察獵風者衛星設施，待林、柯二人步入會場後，隔了許久才由科技部長吳正忠、太空中心主任吳宗信等人簇擁下快步進入會場，面對媒體提問是否來支持林智堅拋出的竹竹合併問題，蔡英文僅微笑以對不回應任何問題。