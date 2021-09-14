隨著Podcast、SoundOn等聲音軟體盛行，許多議題與資訊不再透過視覺死板傳遞，反而藉由聲音語調變化與民眾建立親密感，增加信任度與用戶黏著度。三竹(8284)藉由這波風潮，開發出「三竹智選股_聊聊股票」功能，希望以新管道提供投資者交流資訊的媒介，並讓用戶利用零碎的時間藉由收聽節目討論吸收新知。

三竹智選股於9月推出「聊聊股票」功能，以邊討論邊看盤為最大訴求。用戶可隨時增開房間，或是選擇主題收聽節目；討論過程中，聆聽者可隨時要求發言，分享自我看法，建立用戶間的互動；主講者也可以透過投放模式，分享個股資訊。特別之處在於，可分享任何三竹智選股支援資訊卡片，不侷限於基本資訊或是線圖，輕鬆共享所有資訊。

三竹期待推出此項功能後，用戶間能直接建立溝通管道，能互享討論資訊，交流新知，共同增進共享投資策略，避免被市場風向牽著鼻子走。