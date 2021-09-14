衡量歐元區通膨預期的一項關鍵市場指標，周一升到2015年中旬以來最高水準，進一步顯示了投資人對於未來通膨方向的看法正在轉變。

德國大選、以及近幾周供應鏈瓶頸等相關可能推進通膨上升的事據，目前已經成為人們關注的焦點。

歐洲央行追蹤長期市場通膨指數，五年期平衡通膨率上升來到1.8207%，為自2015年中旬以來最高水準，並向歐洲央行的2%通膨目標往前靠近一步。

該衡量指數自九月初以來已上漲15個基點。

荷蘭ING利率策略師Antoine Bouvet表示，上升反映出的通膨風險比近年來大得多。但不認為長期通膨預期的中位數已發生實質性的變化。

歐洲央行官員Isabel Schnabel周一表示，在目前的通膨上升之後，明年的通膨極可能緩解；但是供應瓶頸和高工資都是風險因素之一。

德國的10年期平衡通膨率目前在1.59%左右，為2018年底以來的最高水準。而投資人預期，下屆德國新政府祭出的政策，可能會加劇通膨上升。反對黨候選人蕭茲(Olaf Scholz)目前民調穩定領先。