在日本負責經銷美國莫德納疫苗的武田製藥，14日預測，疫苗藥品未來將占自己產線很大一個部分。同時，武田的登革熱與新冠疫苗，都在相關監管單位進行最後審查階段。

在2019年大動作收購英國罕見疾病藥廠沙爾(Shire)之後，武田這家日本最大藥商也立刻躋身為全球10大之列。在新冠病毒興起前，武田比較著名的是生產治療癌症與腸胃藥。

但疫情開始後，武田決定要把歐美大廠的新冠疫苗引進日本。武田也直言，疫苗這種藥品在研發出來後，生命周期很長。疫苗基本上來說沒有通用性，每種的周期性都不盡相同。因此，在創新研發技術挹注下，也讓疫苗成為獨門好生意。

另外，武田已經花了近10年苦心耕耘的登革熱疫苗，已於半年前的3月送檢歐洲相關監管機關。現在就等一核准後，武田希望能在2021年，就可把這個登革熱疫苗，銷往南美與亞洲市場。

根據統計，武田已陸續進口差不多有5000萬劑美國莫德納疫苗到日本。同時，武田也拿到正在臨床試驗Novavax的新冠疫苗代工權。日前，日本政府決定還要再加購5000萬劑莫德納，以及1.5億劑的Novavax。

8月底，日本在莫德納疫苗瓶中發現疑似金屬的污染雜物後，9月就立馬回收約160萬劑莫德納。據悉，是西班牙的產線品管出了問題，才有此汙染問題發生。不過，武田指出，藥品在裝填時難免會有瑕疵，並不認為這是因為產線趕工所致。

由於市面上有部分藥品在近幾年會陸續失去專利權，因此武田也重壓10多種，已在研發後期階段的各式藥物。其中，可治療罕見骨髓癌的Pevonedistat，不幸地才在最近3期臨床試驗中失敗。

不過，武田樂觀表示，目前正有40個都在進行臨床試驗的藥品，其中一兩個沒成功並不以為杵。