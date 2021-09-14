受到經濟數據成長激勵，在科技族群帶領下，14日韓股走高，目前KOSPI在3,154.48點，漲26.62點或0.85%。同時，韓元走強，公債殖利率也上升。

三星電子與SK海力士分別漲1.7%與1.41%，而網路雙雄因受到韓國政府整頓，因此表現弱勢，Naver跌2.57%，Kakao也跌4.02%。

14日最新官方數據，由於全球對韓國晶片與顯示器需求仍強勁，韓國8月的資訊與通信科技(ICT)產品出口創歷史新高。韓國8月ICT出口為202.7億美元，年增率為33.2%。這也是繼2018年，韓國ICT產品出口達到201.7億美元後的另次新高。同時，也是自2018年10月以來，單月首次突破200億美元大關。至於韓國8月進口為113.8億美元，年增23.7%，貿易順差為88.9億美元。

一美元可兌1,172.8韓元，韓元升值0.27%。

韓國3年期公債殖利率上升3個基本點至1.553%，至於10年期的也升2.5個基本點至2.06%。