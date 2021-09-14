台積電ADR漲0.53%，台積電(2330)股價開高3元為618元但隨即翻黑，盤中下跌3元為612元，在5日線之下，持續壓抑台股指數。外資周一轉賣超台積電2899張，台積電即將於本周四除息，填息走勢將備受矚目。

台積電今年第1季度現金股利2.75元，即將於本周四(16日)除息，填息表現將受到市場關注。

台積電今年第1季現金股利將於16日除息，每股配發2.75元現金，高於前幾季的2.5元水準，總金額713.08億元，現金股利預計10月14日發放。

台積電自2019年起改採每季配息，過去8次除息皆順利完成填息；其中4度在除息當天快速填息，去年12月17日一開盤即完成填息，填息時間最長為15個交易日。

台積電此次配發每股股息2.75元，隨著8月營收創次高，以及漲價效應，不排除可能快速填息。

晶圓代工產能吃緊，客戶證實，台積電8月通知調漲代工價格，市場普遍預期漲價效益將於明年第1季逐步顯現，可望帶動台積電明年營運持續高度成長。市場預期的漲價效應、毛利率的表現，也將成為台積電10月中旬法人說明會中的焦點。