十多名全球頂尖科學家13日聯合在《刺胳針》刊登建言，反對現在就擴大民眾接種第3劑加強針。

十多名全球頂尖科學家昨（13）日聯合刊登建言，指出現在不是大規模施打第3劑加強針的時刻，強調2劑疫苗仍能有效防止民眾變成新冠重症。他們警告，由於支持接種加強針的科學證據不足，過早讓民眾接種第3劑可能反而增加心肌炎、罕見神經病變等疫苗副作用，專家認為，比起初代疫苗，現在應該開始研發針對變異株的加強針，對於對抗疫情可能更有效果。

綜合「富比世」（Forbes）、美聯社等外媒報導，18名全球頂尖科學家昨日聯合在國際知名期刊《刺胳針》（Lancet）刊登建言，這些科學家包含美國食品暨藥物管理局（FDA）、英國、法國、南非、印度及世界衛生組織（WHO）的疫苗專家。

專家們強調，現在不是擴大讓全民接種第3劑加強針（booster shot）的時候，文章主要有6大重點。

第一， 科學家指出，雖然現在有許多針對新冠變異株以及疫苗保護力持久度的研究，不過許多研究尚未經過同儕審查，相關細節可能有誤，此外研究團隊也可能側重部份研究結果，不過多數研究一致發現，疫苗仍能有效保護民眾免於成為新冠重症。雖然多數疫苗保護民眾感染Delta後出現症狀的效力低於Alpha變異株，不過整體來看仍能有效防止有症狀感染及重症。

第二， 科學家們強調，沒有證據顯示現在應該擴大讓全民接種加強針，因為疫苗對抗重症的保護力仍高，也沒有任何一項研究提供有力證據，指出隨著時間推移，疫苗對抗重症的保護效果會大幅度衰退。

科學家強調，人體內有多層免疫保護層，外界高度關注抗體濃度會隨時間下降，不過這並不代表疫苗誘發的整體保護力也跟著下降，「疫苗對抗輕症的效力下降也不能就此預測對抗重症的效力也下降。」這是因為疫苗誘發對抗新冠重症的保護效果並不只是奠基於抗體反應，同時也會藉由免疫記憶反應（memory response）及細胞免疫（cell-mediated immunity）啟動，後兩者的壽命通常較長。

科學家也強調，證據顯示目前已知的變異株，尚未發展到可以逃脫疫苗誘發的免疫記憶反應的階段。

第三， 科學家警告，太早或太頻繁擴大接種加強針，可能為民眾帶來副作用風險，他們提到例如輝瑞/BNT或莫德納等mRNA疫苗可能引發心肌炎副作用，腺病毒疫苗可能誘發吉蘭-巴雷氏症候群（Guillain-Barre Syndrome GBS）等罕見神經病變，「如果不必要的加強針引發嚴重不良反應，可能影響民眾對於疫苗的接受程度。」

第四， 科學家指出，雖然在疫苗接種率高的國家，確實發生疫苗對抗有症狀感染、病毒傳播的效果低於對抗重症的情形，不過目前未接種疫苗的族群仍是新冠病毒持續擴散的主因，同時他們也是重症的最高危險群。

第五， 隨著疫苗誘發的免疫反應下降，或是新冠變異株演變，導致現有疫苗無法再提供適當保護，科學家們坦承未來全民可能需要接種第3劑疫苗。不過他們警告，隨著病毒傳播，未來愈有機會出現逃脫現行疫苗的病毒，科學家因此建議，比起讓民眾接種初代病毒，現在或許可以專注研發針對變異株的加強劑，例如流感疫苗每年都會更新，效果可能會更好。

第六， 科學家強調，在沒有強而有力的數據及分析支持下就推動施打加強針，可能會破壞民眾對疫苗的信心，他們指出，如果最終仍需要擴大施打加強針，必須明確點出接種的直接與間接效益。